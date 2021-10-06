Хакеры опубликовали данные о заработках пользователей Twitch Фото: сайт Twitch

Киберпреступники взломали популярный стриминговый сервис Twitch, опубликовав данные о заработках его пользователей. Объем похищенной информации составил 125 гигабайт.

Хакеры выложили информацию о доходах стримеров на платформе 4chan в виде торрент-файла, пишет The Verge. Вместе с тем специалисты издания VGC сообщают, что в открытом доступе оказался исходный код Twitch с историей комментариев, а также отчеты о выплатах пользователям в 2019 году. Владельцы платформы в курсе произошедшего, отмечается в сообщении.

Помимо этого преступники взломали внутренние инструменты команды безопасности Twitch и исходный код неизданного онлайн-сервиса Vapor. Хакер, выложивший данные, заявил, что это далеко не вся информация, имеющаяся в его распоряжении.

Как писал сайт kp.ru, ранее известная хакерская группа REvil, специализирующаяся на краже информации и последующем шантаже, заявила, что им удалось взломать серверы тайваньской IT-компании «Quanta Computer», сотрудничающей с такими гигантами как Apple, Dell, Hewlett-Packard и Blackberry. Мошенники потребовали от Apple 50 миллионов долларов за молчание.