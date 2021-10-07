Назван банк, где можно получить доход выше инфляции

По данным Росстата, с начала года цены в России выросли на 5,2%. Как и предсказывали в ЦБ, инфляция немного замедляется. К концу года она может составить чуть больше 6%. При этом ставки в некоторых банках уже выше. По их вкладам можно получить доход выше инфляции. При этом наиболее выгодные условия могут получить определённые категории клиентов.

К примеру, банк «Открытие» ввел вклад с повышенными ставками для зарплатных клиентов и пенсионеров. Он называется «Надежный партнер». Его могут открыть клиенты, которые получают заработную плату или зачисления пенсии из Пенсионного фонда РФ на банковскую карту Opencard. Размер ставки отличается в зависимости от способа выплаты процентов и срока размещения.

- Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 6,7% годовых, с выплатой процентов ежемесячно – 6,33%, с выплатой процентов в начале срока – 5,95% (при размещении на срок 730 дней), - уточняется в официальном сообщении банка.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Возможность пополнения или частичного снятия средств не предусмотрена. Вклад «Надежный партнер» можно оформить как в офисе, так и в удаленных каналах банка. Более подробно ознакомиться с условиями по новому вкладу можно в отделениях и позвонив в контакт-центр банка.