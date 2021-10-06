Эксперт по энергетике назвал способ снижения цен на газ в Европе

Эксперт считает, что политика европейских стран привела к нынешней ситуации с ценами на газ и отметил, что ее решение зависит от скорости принятия решений Евросоюза. Фото: Архив "КП"

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Lenta.ru назвал запуск "Северного потока-2" единственным способом снижения стоимости на сжиженный газ в Европе.

Эксперт считает, что политика европейских стран привела к нынешней ситуации с ценами на газ и отметил, что ее решение зависит от скорости принятия решений Евросоюза.

"Я думаю, главное ожидание европейского рынка связано с запуском "Северного потока-2". Мне кажется, это единственный спусковой механизм для резкого снижения цен на газ, - заявил Пикин, - В принципе ничего не мешает начать поставку по первой нитке "Северного потока-2". Как только все разрешительные документы будут выданы, цены на газ придут в норму"

Экономисты, опрошенные ФАН, считают, что виной невероятного повышения цен на газ стала недальновидная политика властей Евросоюза, которые слишком понадеялись на быстрый переход к возобновляемым источникам энергии.

"Ветровые электростанции этим летом выработали из-за засушливой и безветренной погоды недостаточно электричества, а проекты запуска крупных солнечных электростанций в Испании, которые были запланированы на 2020–2021 годы, пришлось отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса", — пояснила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Напомним, цена газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысив $1550 за тысячу кубометров. Группа из пяти стран Европейского союза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что только непрофессионалы могут обвинять в этом Россию.