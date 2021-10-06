Суд признал законным решение оштрафовать Facebook на 6 миллионов рублей Фото: Анастасия Осипова

Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать социальную сеть Facebook на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

«Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи, которыми…наложены административные штрафы в размере 6 миллионов рублей по двум делам», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 руководство Facebook попросило Таганский районный суд Москвы об отсрочке выплаты штрафа в размере 26 миллионов рублей из-за технических проблем.

Напомним, в конце мая 2021 года мировой судья судебного участка Таганского района столицы оштрафовал Facebook по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента общая сумма штрафа составила 26 миллионов рублей. В общей сложности суд рассмотрел восемь протоколов: по двум из них штраф составил четыре миллиона за каждый, по шести остальным – в размере по три миллиона.