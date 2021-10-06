Правительство России поддержало социально важные проекты Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин представил на заседании правительственной комиссии важные для Тульской области инфраструктурные проекты. Фото: пресс-служба правительства региона.

Правительство России одобрило социально значимые инфраструктурные проекты Тульской области. Губернатор региона Алексей Дюмин представил их на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшем 6 октября под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

В режиме видеоконференции Алексей Дюмин рассказал членам комиссии о двух важных для региона проектах. Один из них — строительство моста в Туле через реку Упу. Планируется, что он будет четырехполосным, с тротуарами для пешеходов. Его длина составит 740 метров. Стоимость строительства оценивается в 2,7 млрд рублей. Правительство Тульской области направило в Минстрой России заявку на финансирование проекта.

- Строительство моста необходимо для соединения трех крупных, густонаселенных районов Тулы, на территории которых возводятся спортивные объекты, детские сады, школы и другие элементы инфраструктуры, - сообщил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, новый мост поможет снизить транспортную нагрузку на основные магистрали областного центра. Кроме того, проект позволит освоить территории, предназначенные для строительства жилья площадью 1,5 миллионов квадратных метров. На сегодняшний день застройщики уже получили разрешения на возведение 600 тысяч квадратных метров жилья с необходимой инфраструктурой.

Второй инфраструктурный проект, который Тульская область планирует реализовать, - передача в региональную собственность территории военного аэродрома. Аэродром площадью 120 гектаров расположен в черте города. Благодаря выгодному расположению, наличию необходимых коммуникаций и близости транспортной инфраструктуры он является привлекательным объектом для застройщиков. По предварительным оценкам, на месте бывшего аэродрома можно построить около 1,2 миллионов квадратных метров жилья. Предполагается, что под проект будут привлекаться частные инвестиции в размере 80 миллиардов рублей. В течение года правительство Тульской области совместно с Министерством обороны РФ провели большую подготовительную работу по передаче аэродрома.

- Реализация этого масштабного проекта отвечает задачам по наращиванию объемов жилищного строительства, поставленным президентом России, Правительством и вами лично, - обратился Алексей Дюмин к Марату Хуснуллину.

По итогам совещания межведомственная комиссия при Минстрое РФ одобрила оба проекта. Марат Хуснуллин отметил, что Тульская область под руководством Алексея Дюмина достигла хороших показателей, и пожелал региону дальнейшего динамичного развития.