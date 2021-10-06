Совбез РФ: Террористы пытались заразить коронавирусом жителей нескольких стран

Террористы пытались заразить коронавирусом жителей нескольких стран Фото: REUTERS

Боевики различных террористических организаций мира целенаправленно пытались заразить жителей нескольких стран коронавирусной инфекцией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

В интервью «Российской газете» он рассказал, что террористы использовали для этих целей инфицированных COVID-19 людей. Такие попытки были выявлены, например, в Индии и Тунисе, в котором местные экстремисты хотели заразить коронавирусом военнослужащих правоохранительных органов. По словам Кокова, им даже удалось проникнуть в казармы силовиков.

Заместитель секретаря Совбеза РФ также отметил, что антиковидные ограничения в большинстве стран позволили снизить количество преднамеренных наездов на граждан, которые раньше активно применялись террористами. Как сообщил Коков, в зонах вооруженных конфликтов террористами широко применяются огневые налеты на подразделения правительственных сил, объекты инфраструктуры и населенные пункт,ы а с 2019 года выросло число терактов с применением ударных беспилотников. Кроме того, спецслужбы фиксируют активность террористов в вопросах, связанных в получении доступа к данным о производстве ядерного, химического и биологического оружия.