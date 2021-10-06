Умер Олег Селезнёв: Сенатор скончался от коронавируса

Член Совета Федерации от Адыгеи Олег Селезнев. Фото: council.gov.ru

Член Совета Федерации от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса. Сенатору было 62 года.

Информацию о его смерти сообщили "Коммерсанту" несколько информированных источников в Краснодаре и столице Адыгеи Майкопе. Отмечается, что Олег Селезнев находился в одном из ковидных госпиталей Краснодара с тех пор, как тяжело заболел коронавирусом.

Олег Селезнев стал членом Совета Федерации в 2017 году. До этого он восемь лет проработал в качестве главы управления ФСБ по Адыгее, а до этого служил в должности первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю.

При жизни Олег Селезнев был награжден орденом Красной Звезды и орденом "За военные заслуги".

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 октября также не стало экс-главы Законодательной думы Хабаровского края Александра Громова. Вопросами региональной политики он занимался на протяжении 20 лет.