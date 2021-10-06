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Происшествия6 октября 2021 18:28

В школе в Техасе произошла стрельба, много пострадавших

Точное число жертв пока неизвестно
Наталья Смирнова
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Полицейские занимаются обходом территории вокруг школы в поисках преступника. Фото: кадр видео полиции

Полицейские занимаются обходом территории вокруг школы в поисках преступника. Фото: кадр видео полиции

Несколько человек пострадали при стрельбе в школе в Техасе. Инцидент произошел в среду, 6 октября, сообщили в полиции Арлингтона в Твиттер.

По словам правоохранителей, они находятся на месте происшествия и ведут поиск преступников. О подробностях ситуации в полиции пообещали сообщить дополнительно. На данный момент правоохранители занимаются обходом территории вокруг школы в поисках преступника, который скрылся после нападения. Данных о том, кем он может быть, пока нет.

Возле школы дежурят несколько пожарных машин и автомобилей парамедиков. Детей и учителей вывезли в безопасное место, Центр исполнительских искусств Мэнсфилда, где школьников передадут непосредственно в руки родителей.

Как сообщает Fox4, три человека пострадали в результате нападения. Они ранены. Информации о погибших нет.

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Полиция работает на месте стрельбы в школе в Техасе
Полиция работает на месте стрельбы в школе в Техасе