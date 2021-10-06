Путин: предложение по газу на бирже можно увеличить, но не на споте в Европе, а в Петербурге

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать возможное увеличение предложения газа на рынке. Но сделать это можно не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге, отметил глава государства.

В ходе совещания по вопросам развития энергетики в среду, 6 октября, Путин обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой подумать о возможном увеличении предложения газа на рынке. Президент особенно подчеркнул, что нужно подойти к этой теме аккуратно и посчитать все показатели совместно с "Газпромом", чтобы избежать возникновения спекулятивного ажиотажа.

Президент также предложил вариант того, как можно сбить спекулятивный спрос, за которым "происходят другие малоприятные события".

"Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге" - обратился Путин к Новаку.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки. Это топливо, подчеркнул президент, продается совсем по другим правилам.

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- Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам, какие мы наблюдаем на европейском рынке, - заявил Путин (подробности)