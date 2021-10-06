Путин раскритиковал предложения Британии по биржевой торговле газом: "Потребитель в континентальной Европе страдает"

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Вице-премьер РФ Александр Новак выступил с предложением увеличить количество российского газа на рынке, чтобы сбить ажиотажный спрос на него в Европе. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики прокомментировал эту идею.

Глава государства отметил, предложение перейти на биржевую торговлю газом ранее выдвигали эксперты из Великобритании. Однако это никак не помогло Европе избежать ситуации с топливным дефицитом.

"Это предложение — перейти на биржевую торговлю газом — оно было сделано, потом продвигалось и было продвинуто экспертами ЕК прошлого созыва, в основном британскими экспертами. Где теперь эти британские эксперты, где теперь их предложения — понятно. А потребитель в континентальной Европе, безусловно, страдает", - заявил Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава энергетической компании "Интер РАО" Борис Ковальчук рассказал президенту России Владимиру Путину, что газ в Европе подорожал на 1000% за восемь месяцев.

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