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Политика6 октября 2021 20:37

Путин заявил, что ГТС Украины находится в неудовлетворительном состоянии

По словам президента, в любой момент она может сломаться, не выдержав нагрузок
Наталья Смирнова
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
ГТС Украины может не выдержать больших объемов поставляемого газа

ГТС Украины может не выдержать больших объемов поставляемого газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин оценил состояние газотранспортной системы Украины (ГТС). По его словам, на данный момент она находится не в лучшей форме, так как ее ремонтом пренебрегали много лет.

Как отметил Путин на совещании по вопросам развития энергетики, которое прошло в среду, 6 октября, ГТС Украины может не выдержать больших объемов поставляемого газа.

"Она (газотранспортная система Украины, - ред.) не ремонтировалась десятилетия, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", - сообщил президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия увеличит поставки газа через Украину по заключенным ранее контрактным обязательствам. По словам президента страны Владимир Путина, Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа.

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