Путин заявил, что ГТС Украины находится в неудовлетворительном состоянии

ГТС Украины может не выдержать больших объемов поставляемого газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин оценил состояние газотранспортной системы Украины (ГТС). По его словам, на данный момент она находится не в лучшей форме, так как ее ремонтом пренебрегали много лет.

Как отметил Путин на совещании по вопросам развития энергетики, которое прошло в среду, 6 октября, ГТС Украины может не выдержать больших объемов поставляемого газа.

"Она (газотранспортная система Украины, - ред.) не ремонтировалась десятилетия, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", - сообщил президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия увеличит поставки газа через Украину по заключенным ранее контрактным обязательствам. По словам президента страны Владимир Путина, Украина, несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, не должна становиться в затруднительное положение из-за вопросов газа.

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