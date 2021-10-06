Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил Путина дать старт программе разработки сложных запасов газов Ямала

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе совещания по вопросам развития энергетики. Он попросил главу государства дать старт комплексной программе по разработке сложных запасов газа Ямала.

Артюхов сообщил президенту, что у Ямала есть большой нераскрытый потенциал добычи, который скрыт в сложных залежах газа. В ответ президент согласился, что старые месторождения постепенно иссякают, и не удивительно, что компании ищут новые места для работы. Например, "Газпром" ушел севернее ЯНАО, как раз в Надым-Пур-Тазовский регион.

"Это рядом, но это все-таки другой регион, и оттуда проложены и новые трубопроводные системы до основных потребителей в Европе - короче на 2 тысячи километров. Поэтому в значительной степени для "Газпрома" это и выгоднее - поставлять по этим маршрутам по "Северному потоку - 1", "Северному потоку - 2", это выгоднее, короче и поэтому дешевле, - объяснил Путин.

Президент добавил, что в выигрыше остаются и домохозяйства, и промышленность. Он подчеркнул, что поднятый Артюховым вопрос о комплексной программе по разработке сложных запасов газа на Ямале очень важен. Путин поблагодарил главу ЯНАО за то, что он затронул эту тему.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин, говоря о биржевой торговле газом, заявил, что это не часы, трусы и галстуки. Это топливо, подчеркнул президент, продается совсем по другим правилам.

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