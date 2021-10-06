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Общество6 октября 2021 21:09

Блогеру Юрию Хованскому продлили меру пресечения на один месяц

Он находится под арестом с июня 2021 года
Наталья Смирнова
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Блогер Юрий Хованский

Блогер Юрий Хованский

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Блогеру Юрию Хованскому продлили меру пресечения на месяц. Ходатайство следователя по делу знаменитого интернет-деятеля 6 октября удовлетворил Куйбышевский районный суд.

Как сообщает "Фонтанка", следствие еще не закончило собирать доказательства.

Напомним, что Юрий Хованский находится в изоляторе с начала лета 2021 года. Блогер был арестован по делу об оправдании терроризма за песню, которую исполнил во время одного из стримов. За это Хованскому грозит до семи лет лишения свободы.

С начала июня 2021 года Хованский находится в СИЗО "Кресты". Мера пресечения ему ежемесячно продлевается.

Как ранее писал сайт kp.ru, 6 октября Юрия Хованского пришел поддержать в суде рэпер Оксимирон. Мирона Федорова заметили у Куйбышевского районного суда на Караванной улице. Девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова ранее призывала привлечь общественное внимание к аресту возлюбленного.

Суд продлил арест блогеру Хованскому до 8 ноября