Пресс-секретарь Зеленского назвал условия встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров озвучил условия, которые Россия должна выполнить, чтобы глава государства Владимир Зеленский встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Никифорова, для этого должны быть решены некоторые "фундаментальные вопросы" из повестки.

Таковыми Никифоров назвал вопрос принадлежности полуострова Крым, который присоединился к России в 2014 году в результате референдума, а также вопрос украинских военнопленных, которые находятся в РФ.

"Уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, [таких] как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", - цитирует Никифорова агентство УНИАН.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности встретиться с украинским лидером. О том же самом рассказывал и Зеленский, по мнению которого переговоры между главами государств должны пройти в Нормандском формате. Однако, несмотря на это, президенты так и не приблизились к тому, чтобы провести переговоры тет-а-тет.

Как ранее писал сайт kp.ru, это может быть связано с тем, что Зеленский зарабатывает политические очки на одних лишь разговорах о встрече с Путиным.