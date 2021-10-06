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Общество6 октября 2021 22:38

В NASA рассказали, что российский космонавт может полететь в космос на Crew Dragon в 2022 году

Американская и российская стороны готовятся подписать соглашение
Наталья Смирнова
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Пока россиянин будет находиться на Crew Dragon, американец окажется на "Союзе"

Пока россиянин будет находиться на Crew Dragon, американец окажется на "Союзе"

Фото: REUTERS

NASA готовит соглашение с "Роскосмосом" о перекрестных полетах, в рамках которого российских космонавт сможет полететь в космос на американском корабле Crew Dragon. Об этом рассказал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано в ходе пресс-конференции миссии Crew Dragon-3.

Монтальбано рассказал, что переговоры о перекрестных полетах прошли на прошлой неделе в Москве. На данный момент соответствующие документы находятся на финальной стадии подготовки и скоро "Роскосмос" передаст их на рассмотрение российским властям.

"Наша цель - осенью 2022 года иметь (российского - ИФ) космонавта в рамках миссии Dragon Crew-5 и, по договору, на безвозмездной основе, в тот же временной промежуток иметь американца на "Союзе"", - отметил Монтальбано.

Как ранее писал сайт kp.ru, как заявила руководитель программы пилотируемых полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Кэти Людерс, эксплуатацию Международной космической станции можно продлить еще как минимум на десять лет.