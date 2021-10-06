The Hill: США должны отомстить России за "Северный поток - 2" и Крым, усилившись в Средиземном море Фото: REUTERS

Обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард в статье для издания The Hill пишут, что США следует увеличить свое влияние в Средиземном море. По их мнению, такой метод действия позволит Вашингтону ответить на политические и экономические победы Москвы.

- Допустить ослабление американского влияния в данном регионе было бы ошибкой, поскольку Россия превратилась в растущую угрозу, - считают эксперты.

Также обозреватели отмечают, что возвращение Крыма в состав РФ позволило Кремлю вернуть себе статус самой грозной силы в Черном море.

В публикации Севимлисой и Вудард пишут и о важности газопровода "Северный поток - 2". По мнению американских специалистов, зависимость большей части Европы от российского газа потенциально ослабляет альянс.

Ранее Кремль заявлял о том, что не согласен с заявлениями Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод представляет угрозу энергетической безопасности Европы.