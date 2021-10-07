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В мире7 октября 2021 0:15

В США суд принял от Тинькова 449 миллионов долларов в рамках сделки со следствием

Теперь эта сумма должна быть передана клерку суда в виде электронного или почтового перевода либо чека
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В США суд принял от Тинькова 449 миллионов долларов в рамках сделки со следствием

В США суд принял от Тинькова 449 миллионов долларов в рамках сделки со следствием

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В СШУ суд постановил принять от российского бизнесмена Олега Тинькова единовременную выплату в размере 448 957 108 долларов в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. Об этом говорится в документах суда Северного округа штата Калифорния.

Отмечается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Теперь эти средства должны быть переданы клерку суда в виде электронного или почтового перевода. Также допускается передача средств в виде чека.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Олег Тиньков проведет год под надзором и выплатит штраф в размере 250 тысяч долларов в рамках сделки с американским правосудием. При этом, время, которое предприниматель уже провел под арестом в Лондоне, будет зачтено в качестве отбытого тюремного срока. Кроме необходимости заплатить сумму штрафа, Тиньков должен выплатить 506 828 377 долларов в качестве компенсации за нанесенный американской стороне ущерб.