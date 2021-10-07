Профессор Ван Линьфа предрек миру появление нового коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU заявил, что коронавирус может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3. Об этом он заявил на министерской встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам здравоохранения.

По мнению ученого, новый вирус грозит миру новой пандемией. Об этом пишет газета Straits Times.

На данный момент считается, что коронавирус Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии, через какое-то другое животное, скорее всего панголина. Линьфа напомнил научному сообществу, что летучие мыши обладают уникальной иммунной системой, которая позволяет вирусам размножаться и мутировать в организме животного, но при этом не позволяет развиться болезни.

- Случаи перехода вируса от человека к животному тоже известны, за время пандемии они неоднократно были зарегистрированы, в том числе, когда заражались и домашние животные от своих хозяев, - добавил ученый.

Напомним, российские ученые уже создали несколько вакцин против коронавируса. В России, как и в ряде других стран, ведется кампания по вакцинации населения, что позволит сформировать иммунитет к вирусу.