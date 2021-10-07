Только 38% американцев одобряют работу Байдена на посту президента США Фото: REUTERS

Рейтинг одобрения Джо Байдена на посту президента США в начале октября 2021 года упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность.

Сейчас только 38% опрошенных американцев поддержали его кандидатуру как американского лидера. Об этом говорится в данных результата опроса Quinnipiac University. В исследовании общественного мнения 1 по 4 октября приняли участие 1 326 взрослых.

Согласно результатам, по сравнению с прошлым месяцем, число тех, кто в целом выразил несогласие с политикой Байдена, увеличилось с 50% до 53%.

Опрос также показал, что ухудшающийся рейтинг Байдена был в основном результатом его отношения к иммиграции и внешней политике - 67% респондентов рассказали, что не одобряют подход к миграционной политике и ситуацию на мексиканской границе.

В июле этого года рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США уже опускался до рекордно низких значений.