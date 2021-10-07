Россия внесет в ООН резолюции по недопущению гонки вооружений в космосе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия намерена внести в Первый комитет Генассамблеи ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе.

- Важны усилия мирового сообщества по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, что гарантировало бы его сохранение для мирных целей на благо человечества, - говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова.

Дипломат также добавил, что последовательное продолжение обсуждения по тематике международной информационной безопасности является одним из российских приоритетов.

Ранее сообщалось, что эксплуатацию Международной космической станции можно продлить еще как минимум на десять лет. До этого в NASA говорили, что смогут поддерживать работу МКС как минимум до 2028 года или даже дольше, а по предварительным оценкам "Роскосмоса", завершении эксплуатации МКС может состояться уже в 2028 году.