NASA в ноябре впервые протестирует защиту Земли от астероидов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено впервые провести тестирование системы защиты Земли от потенциально опасных астероидов.

По словам представителя американского космического ведомства Джошуа Хэндала, NASA в ноябре 2021 года планирует запуск к одному из таких объектов ракеты со специальным зондом, который в конце сентября - начале октября 2022 года должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test - "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") состоится с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Он намечен на 24 ноября.

Аппарат DART, как предполагается, должен будет отделиться от ракеты и направиться в сторону двойного астероида Дидим-Диморф.

- Столкновение зонда с Диморфом должно состояться в промежутке между 26 сентября и 2 октября 2022 года, - объяснил Хэндал.

Ранее сообщалось, как в феврале к поверхности нашей планеты приблизится большой астероид. Размер космического объекта можно было сравнить с размером стадиона. Астероид 2020 XU6 диаметром примерно в 213 метров приблизится к Земле на расстояние около четырех миллионов километров.