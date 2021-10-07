Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 октября 2021 4:18

Вирусолог Бутенко заявил, что усовершенствованные вакцины смогут противостоять всем штаммам коронавируса

Эксперт отметил, что разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Вирусолог Бутенко заявил, что усовершенствованные вакцины смогут противостоять всем штаммам коронавируса

Вирусолог Бутенко заявил, что усовершенствованные вакцины смогут противостоять всем штаммам коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко рассказал, что график заболеваемости коронавирусом в России вновь пошел вверх.

По его словам, причиной ухудшения эпидситуации в стране стал штамм коронавируса "дельта". Все дело в том, что скорость распространения инфекции во многом связана с коротким инкубационным периодом, характерным для этого варианта SARS-CoV-2.

- Разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они (новые вакцины) должны будут защищать от совокупности всех вариантов коронавируса, - рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Накануне Бутенко рассказывал, что человек может заразиться одновременно гриппом и коронавирусной инфекцией. Эксперт отметил, что эти заболевания не связаны, а потому и не дают перекрестного иммунитета.