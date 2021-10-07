Вирусолог Бутенко заявил, что усовершенствованные вакцины смогут противостоять всем штаммам коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко рассказал, что график заболеваемости коронавирусом в России вновь пошел вверх.

По его словам, причиной ухудшения эпидситуации в стране стал штамм коронавируса "дельта". Все дело в том, что скорость распространения инфекции во многом связана с коротким инкубационным периодом, характерным для этого варианта SARS-CoV-2.

- Разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они (новые вакцины) должны будут защищать от совокупности всех вариантов коронавируса, - рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Накануне Бутенко рассказывал, что человек может заразиться одновременно гриппом и коронавирусной инфекцией. Эксперт отметил, что эти заболевания не связаны, а потому и не дают перекрестного иммунитета.