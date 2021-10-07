CNN сообщил об атаках "российских хакеров" на правительственные сети США Фото: REUTERS

Группа российских хакеров в последние несколько месяцев якобы пыталась проникнуть в правительственные сети США и страны Европы, сообщает CNN со ссылкой на аналитиков в сфере кибербезопасности.

- Группа (хакеров) создала угрозу для нескольких госструктур и организаций, которые занимаются политическими и внешнеполитическими вопросами, и поставщиков технологий, которые предоставляют доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе, - заявил телеканалу старший вице-президент и технический директор фирмы по кибербезопасности Mandiant Чарльз Кармакал.

Также в США предполагают, что к данной атаке якобы могла быть причастна та же самая группировка хакеров, которая считается причастной к кибератакам на сайты США в 2020 году.

В декабре прошлого года неизвестные взломали компьютерные системы американского Минфина и Нацуправления по телекоммуникациям и информации, которое является одним из подразделений Минторга США. После случившегося газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что за этой атакой якобы стоят хакеры из России. При этом, никаких доказательств причастности "русских хакеров" издание не привело.

Что касается реакции российской стороны на подобные обвинения Запада, то в Москве неоднократно называли их бездоказательными.