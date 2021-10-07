Последние новости на утро 7 октября 2021: Financial Times связала падение цен на газ в Европе с заявлениями Путина

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 7 октября 2021 года.

Британское издание Financial Times обратило внимание, что цены на газ на мировом рынке 6 октября 2021 стали резко снижаться после заявлений президента России Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации растущих мировых цен на голубое топливо. В публикации газеты говорится, что после выступления российского лидера стоимость газа резко начала снижаться. До этого цена на газ в Европе ежедневно ставила новый рекорд. Так, 1 октября стоимость голубого топлива достигла отметки в 1200 долларов за 1 тысячу кубометров. По словам главы энергетической компании "Интер РАО" Бориса Ковальчука, за 8 месяцев газ в Европе подорожал на 1000%.

Сегодня президент России Владимир Путин празднует свой День Рождения. В этом году главе государства исполнилось 69 лет.

Рейтинг одобрения Джо Байдена на посту президента США в начале октября 2021 года упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность. Сейчас только 38% опрошенных американцев поддерживают его кандидатуру в качестве американского лидера.

В России Центр Гамалеи в 2022 году планируют начать проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса. Пока для этого есть только технологическая платформа.

МВД изменило правила выезда детей за границу. Теперь родители могут указывать, в какие именно страны и на какое конкретное время они запрещают своим детям покидать территорию страны.

Экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис рассказал об условии для "возвращения" Крыма в состав Украины. По его мнению, это станет возможным только в случае "развала" России, который политик назвал "вопросом времени".

Телеканал CNN сообщил, что группа "российских хакеров" якобы пыталась проникнуть в правительственные сети США и стран Европы. Речь идет о создании угрозы для нескольких госструктур и организаций, которые занимаются политическими и внешнеполитическими вопросами.

Россия внесет в Первый комитет Генассамблеи ООН ряд резолюций о недопущении гонки вооружений в космосе. По мнению представителя МИД РФ Владимира Ермакова, в данном вопросе важны усилия мирового сообщества, что гарантировало бы сохранение мирных целей на благо человечества.