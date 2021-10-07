Депутат Госдумы предложил сделать бесплатным второе высшее образование по IT-специальностям

В Госдуме предложили сделать бесплатным второе высшее образование по IT-специальностям Фото: Shutterstock

Депутат Сухарев предложил сделать получение второго высшего образования по IT-специальностям бесплатным

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям. Он обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с данной инициативой.

Парламентария объясняет свое предложение тем, что в России имеется нехватка IT-специалистов. Пока проблема не стоит особо остро, но по мере развития информационных технологий и усиление их в роли в жизни общества, может наступить настоящий коллапс.

Отечественные предприятия уже сейчас столкнулись с дефицитом IT-специалистов. И пока проблема решается медленными темпами. Одно увеличению бюджетных мест в вузах на соответствующие специальности не поможет, уверен депутат.

– Имеется целесообразность предоставления гражданам, имеющим высшее образование, права на получение второго высшего образования по IT-специальностям на безвозмездной основе, — цитирует RT текст обращения.

Парламентарий уверен, что подобная возможностью воспользуются многие россияне, так как зарплаты в данной сфере высоки. Но далеко не каждый имеет средства, чтобы получить образование по данному направлению.

Исследования сервиса «Работа.ру» показало, что россияне считают IT-сферу одну из самых высокооплачиваемых. Те, кто не имеют отношения к данной области уверены, что в среднем IT-специалист получает не порядка 237 тыс. рублей, пишет газета "Известия".

Тем временем, быстрее всего зарплаты в России растут в строительной сфере, ЖКХ и мобильности населения. В этом году они поднялись на 25-30% по сравнению с прошлым годом, сообщает телеканал "360".