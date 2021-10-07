Холоднее всего было на юге столицы Фото: Василий Вахрин

В Москву пришли первые в этом сезоне заморозки, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. По его словам, температура будет показывать минус жителям столицы еще несколько ночей подряд.

"В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 06.00 "-0,2". Это первые морозцы этой осени", - сообщил Тишковец в своем Инстаграм.

Синоптик отметил, что в Подмосковье холоднее всего было на юге - в Серебряных Прудах воздух ночью на 7 октября остыл до минут 5,2 градуса. Слабый минус также ожидается на еще четыре ночи в Москве - погода будет морозной, но малооблачной.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что погода в Москве в первой половине октября будет солнечной и сухой, но стоит ждать заморозков.