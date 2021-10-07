Доктор Мясников предупредил о рисках пищевого отравления позеленевшим картофелем

В зеленых частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках при выборе картофеля, которые могут обернуться отравлением. Он посоветовал обращать внимание на цвет клубней и не брать те, которые выглядят зеленоватыми.

"Картошка не должна быть зеленой, зацветшей. Там могут быть вредные вещества. Картошкой можно отравиться", — предупредил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он напомнил, что в зеленых частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин. В обычной картошке уровень соланина небольшой и не вредит здоровью человека. А вот в картофеле, который позеленел от солнечных лучей, он значительно повышается и появляется риск отравления.

Чтобы получить от употребления картофеля как можно больше пользы Мясников посоветовал запекать его или отваривать с кожурой, так как в ней содержится калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский доктор, врач и телеведущий Александр Мясников предупредил граждан о рисках воспаления поджелудочной железы. По словам специалиста, злоупотреблением алкоголем может привести к острому панкреатиту.