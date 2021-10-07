В «Аптекарском огороде» представили масштабный проект по улучшению городской экологии

Концепция проекта полностью соответствует целям устойчивого развития ООН. Фото: пресс-служба ДПиООС

Инновационный экологический проект «Renature. Вернем природу в город» представили в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Его разработали и планируют внедрять вместе с Росбанком при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Специалисты будут улучшать экологию в российских городах за счет грамотного озеленения. Для этого в Аптекарском огороде запустят несколько «зеленых» проектов, в которых эксперты учтут новейшие подходы к озеленению крыш, берегов водоемов и открытых пространств. К ним присоединятся ведущие экологи, ландшафтные архитекторы, студенты МГУ, РУДН, МАРХИ и других ведущих вузов страны.

Концепция проекта полностью соответствует целям устойчивого развития ООН, подчеркнула заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.

«Природные и озелененные территории сегодня рассматриваются как актив. О возвращении естественной природы в города, как о стратегической цели, говорят лидеры всех мегаполисов мира, – сказала Евгения Семутникова. – Сохранение естественных природных территорий в городах и их восстановление – это комплекс мероприятий. При работе с такими территориями, ландшафтные архитекторы должны понимать важность их сохранения.

По ее словам, специалисты в своих работах не должны руководствоваться только декоративной составляющей. Основной акцент должен быть сделан на объеме экосистемных услуг. Для этого у специалистов сегодня достаточно инструментов. К примеру, это касается выбора пород и возраста деревьев, типа газонов, видов почвопокровных растений. Такой комплексный подход влияет на чистоту воздуха, позитивное психоэмоциональное состояние и более высокую стоимость недвижимости рядом.

Евгения Семутникова высоко оценила запущенные проекты «Аптекарского огорода» и отметила, что эта территория может стать эталонной площадкой для создания озелененных пространств.

Проект «Renature. Вернем природу в город» разделили на две части. Одна - учебно-теоретическая, которая включает отбор студентов для создания восьми команд, лекции, разработку и защиту проектов. Другая - практическая. На втором этапе четыре команды-победителя смогут выполнить проекты в самом Аптекарском огороде.

«Студенты-участники разработают методики по озеленению четырёх видов городских участков и весной 2022 года реализуют их на нашей территории, - рассказал Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода». - В программе - встречи с главными экологами России, создание и реализация собственных проектов».

Вся работа рассчитана на один год. Кроме того, в октябре и ноябре эксперты в области экологии, ландшафтного дизайна и архитектуры проведут лекции. Желающие смогут посмотреть их онлайн на сайте проекта - rosbankrenature.ru.