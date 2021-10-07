Экс-депутат Рады заявил, что Украина может не дожить до 2050 года

Как сообщил Мураев, опасность исходит от России, Румынии и Венгрии Фото: REUTERS

Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украина может не дожить до 2050 года. По его мнению, страну разберут по кусочкам другие государства, воспользовавшись разобщенностью украинского народа.

Как сообщил Мураев на своем YouTube-канале, опасность исходит от России, Румынии и Венгрии, которые "претендуют на наше несчастье". Как только на Украине начнутся гражданские волнения, эти государства под прикрытием помощи "разберут" страну, уверен экс-депутат.

"Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И все, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной", - заявил Мураев.

По его словам, проблемы Украины могла бы решить федерализация страны. В таком случае ей будет проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал, что цены на газ для Украины могли быть намного ниже. От выгодного предложения России отказался президент Владимир Зеленский.