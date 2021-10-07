В Депздраве Москвы предупредили, что в холод согреваться алкоголем не рекомендуется

Алкоголь для согревания потреблять не рекомендуется Фото: Мария ЛЕНЦ

В холодную погоду нельзя согреваться алкогольными напитками, в том числе и глинтвейном, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Даже от популярного глинтвейна на морозе стоит отказаться или заменить его на безалкогольный аналог, - подчеркнул Тяжельников. - Дело в том, что алкоголь быстро расширяет сосуды, и человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше, когда сосуды начинают сужаться".

По его словам, отдать предпочтение для этой цели из напитков следует ягодному чаю и горячему шоколаду.

Также Тяжельников дал совет касательно зимнего рациона. По его словам, приблизительно 40% в нем должно занимать мясо, так как оно "дает энергию, защищает от потери мышечной ткани, стимулирует защиту от инфекционных заболеваний". В качестве альтернативы можно использовать рыбу и яйца, уточнил эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, диетолог Антонина Стародубова перечислила продукты, которые обязательно стоит включать в рацион осенью, чтобы поднять иммунитет.

Прежде всего нужно регулярно употреблять овощи и фрукты. Есть такое понятие, как сезонность. Стоит отдаваться предпочтение именно таким плодам, они смогут максимально восполнить потребность организма в витаминах. Так же стоит следить, чтобы в рационе преобладала насыщенная цветовая гамма из овощей и фруктов.