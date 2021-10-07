В ВОЗ рассказали, что европейские страны не хотят делиться вакцинами с Украиной, Таджикистаном и Киргизией

В некоторых регионах мира сейчас не хватает вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по региону Европы Витянис Андрюкайтис призвал страны ЕС делиться вакцинами с третьими странами до того, как срок годности препаратов начнет подходить к концу. По его словам, на данный момент такая практика, к сожалению, не редка.

"ВОЗ просит страны Европы поделиться вакцинами, которые у них уже есть в наличии, с Украиной, Таджикистаном, Арменией, Киргизией. Но делиться не хотят, держат на складах, а потом отдают, когда до окончания срока хранения остается две недели", - рассказал Андрюкайтис ежедневнику "Экспресс-неделя".

Он отметил, что в некоторых регионах мира сейчас не хватает вакцины. В связи с этим ВОЗ просит не торопиться с ревакцинацией, пока не окончена массовая вакцинация и многие страны страдают от нехватки вакцин от COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября 2021 года, рассчитывают разработчики препарата.