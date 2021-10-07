Эксперты рассказали об изменении пособий в России с 1 ноября 2021

Специалисты рассказали, какие выплаты вырастут, а какие исчезнут до конца года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей". В соответствии с ним, родители детей в возрасте с 6 до 18 лет могут до конца 2021 года получить 10 тысяч рублей.

Юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев рассказал, что выплата не делается автоматически. Чтобы ее получить нужно обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября 2021 года с соответствующим заявлением.

"Заявление может быть направлено в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Правда, за исключением случаев, когда заявление подаётся представителем заявителя.", - передает слова юриста Life.ru.

Также топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода напомнил, что в Правительстве РФ инициировали передачу 17 видов выплат в ПФР. Например, пособия неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, а также выплаты компенсаций инвалидам.

"Список получателей продолжает значительно расширяться. С прошлого года ПФР успешно реализует программу цифрового социального казначейства. Это значительно сокращает масштаб бумажной работы.", - заявил экономист изданию.

В материале отмечается, что с 1 августа 2021 года была произведена плановая корректировка размера доплат, выплачиваемых к пенсиям членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности.В следующий раз перерасчёт доплаты будет произведена начиная с 1 ноября.

Ранее кандидат психологических наук и коуч, мама шестерых детей Лариса Суркова заявила телеканалу «360», что не стоит раздавать всем выплаты на детей, так как в России есть большое количество семей, которым доход позволяет самостоятельно собрать детей к школе.

"Есть многодетные семьи совершенно прекрасные, которые занимаются развитием детей, пытаются вложиться, но сложно, нет возможности. Есть мамы-одиночки, у нас их очень много. Поэтому я против такой огульной помощи: „А давайте всем поможем-раздадим!“ А что потом-то? Кто потом придет и спросит, куда эти деньги потратили?", - возмутилась психолог.