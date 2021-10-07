Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Вологодской области

Это касается работников образования, социальной сферы, медиков, сферы обеспечения населения – от общественного питания до банковских услуг, государственных и муниципальных служащих и работников подведомственных госслужбе учреждений.

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова. К слову, на Вологодчине ежесуточный показатель по заболеваемости COVID-19 в 1,5 раза выше среднероссийских.

«В период сезонного подъема заболеваемости наш регион входит на очень высоких, интенсивных эпидпоказателях и значениях. И это, по прогнозам, крайне неблагоприятное явление», – отметила Ирина Кузнецова.

Однако обязательная вакцинация не коснется тех, у кого противопоказания. Например, у кого отмечена выраженная аллергическая реакция на компоненты вакцины, как отек Квинке, анафилактический шок, а также кормящих грудью.

Напомним, накануне первый заместитель губернатора области Антон Кольцо объявил о новой ограничительной мере — требовании QR-кодов о вакцинации или перенесенной болезни для посещения общепита, медицинских учреждений и массовых мероприятий. Также в регионе сохраняются все ранее принятые ограничительные меры, среди них – работа кафе, баров и ресторанов строго с 6:00 до 24:00, проведение культурных и спортивных мероприятий разрешено при заполнении не более 50% мест в помещениях, загрузка детских развлекательных центров, детских игровых комнат в ТРЦ – также не более 50%. Действует масочный режим, а режим повышенной готовности продлен до 31 октября.