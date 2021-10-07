Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 12:52

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников с розыгрышем автомобиля

Злоумышленники используют броский заголовок, который заставляет перейти на сайт
Андрей ЧЕРНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал, что для взлома биометрии мошенниками могут быть использованы фото, видео, а также силиконовые и 3D-маски

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал, что для взлома биометрии мошенниками могут быть использованы фото, видео, а также силиконовые и 3D-маски

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты по кибербезопасности из сервиса Bi.Zone выявили 188 фишинговых сайтов, работающих под видом ресурсов «АвтоВАЗа» и предлагающих поучаствовать в розыгрыше автомобилей Lada, сообщают "Известия".

Директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин рассказал, что на сайтах предлагается выбрать одну из коробок, где спрятан приз, а после этого загружается поздравление, что посетитель выиграл приз. Пользователям предлагается разослать информацию о розыгрыше друзьям через WhatsApp. После «завершения регистрации» жертву перенаправляют на портал с вредоносным контентом, который может заразить устройство вредоносной программой, которая даст доступ к к личным данным.

Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов связывает рост активности мошенников с розыгрышем автомобиля среди привившихся от коронавируса.

"Фантазия мошенников безгранична — они используют схемы с подарками, скидками, билетами в Большой театр, на «Сапсан» и множество других вариантов. Главное, чтобы был броский заголовок, который заставит перейти на сайт", — добавляет генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.

Ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов рассказал, как отличить настоящий сайт от фишингового.

"Рядом с URL-адресом веб-сайта должен быть замок, который означает, что сайт защищен сертификатом TLS/ SSL. Такой сайт зашифрован, и всё, что вы на нем делаете, например просматриваете новости или делаете платежи, невозможно перехватить. Будьте внимательны к деталям, ищите ошибки и неточности. Фейковый сайт можно распознать по наличию грамматических, орфографических, стилистических и дизайнерских ошибок", - предупреждает эксперт.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал, что для взлома биометрии мошенниками могут быть использованы фото, видео, а также силиконовые и 3D-маски, передает "Москва 24". Для того, чтобы защитить лицевую биометрию, используется liveness detection – механизм детектирования живого пользователя.

Издание Life.ru сообщало, что мошенники придумали, как вывести жертву на разговор с помощью робота. Злоумышленники пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть её уже с помощью методов социальной инженерии.