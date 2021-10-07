Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников с розыгрышем автомобиля

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал, что для взлома биометрии мошенниками могут быть использованы фото, видео, а также силиконовые и 3D-маски Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты по кибербезопасности из сервиса Bi.Zone выявили 188 фишинговых сайтов, работающих под видом ресурсов «АвтоВАЗа» и предлагающих поучаствовать в розыгрыше автомобилей Lada, сообщают "Известия".

Директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин рассказал, что на сайтах предлагается выбрать одну из коробок, где спрятан приз, а после этого загружается поздравление, что посетитель выиграл приз. Пользователям предлагается разослать информацию о розыгрыше друзьям через WhatsApp. После «завершения регистрации» жертву перенаправляют на портал с вредоносным контентом, который может заразить устройство вредоносной программой, которая даст доступ к к личным данным.

Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов связывает рост активности мошенников с розыгрышем автомобиля среди привившихся от коронавируса.

"Фантазия мошенников безгранична — они используют схемы с подарками, скидками, билетами в Большой театр, на «Сапсан» и множество других вариантов. Главное, чтобы был броский заголовок, который заставит перейти на сайт", — добавляет генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.

Ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Александр Багов рассказал, как отличить настоящий сайт от фишингового.

"Рядом с URL-адресом веб-сайта должен быть замок, который означает, что сайт защищен сертификатом TLS/ SSL. Такой сайт зашифрован, и всё, что вы на нем делаете, например просматриваете новости или делаете платежи, невозможно перехватить. Будьте внимательны к деталям, ищите ошибки и неточности. Фейковый сайт можно распознать по наличию грамматических, орфографических, стилистических и дизайнерских ошибок", - предупреждает эксперт.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал, что для взлома биометрии мошенниками могут быть использованы фото, видео, а также силиконовые и 3D-маски, передает "Москва 24". Для того, чтобы защитить лицевую биометрию, используется liveness detection – механизм детектирования живого пользователя.

Издание Life.ru сообщало, что мошенники придумали, как вывести жертву на разговор с помощью робота. Злоумышленники пользуются уловкой с тональным переключением, чтобы выйти на жертву и обмануть её уже с помощью методов социальной инженерии.