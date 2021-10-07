Российские военные ученые разработали метод борьбы с десантом США

Высадке десанта можно противостоять с помощью беспилотников Фото: REUTERS

Тактике масштабного десантирования, используемая США, можно эффективно противодействовать при помощи легких беспилотников и поддержки с воздуха. К таким выводам в своем исследовании пришли ученые военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина". Результаты опубликованы в журнале "Воздушно-космические силы. Теория и практика".

По оценкам ученых, ключевую роль в борьбе с такой тактикой должны сыграть беспилотные летательные аппараты (БПЛА) малого класса. В их задачи входит атака вражеской техники, с которой планируется произвести высадку десанта. В качестве снарядов исследователи предложили противопехотные и противотанковые мины, а также боеприпасы малого калибра.

Другой задачей беспилотников станет подсвечивание целей для пилотируемых боевых авиационных комплексов, которые вступят в бой на следующей стадии. Данные БПЛА дадут возможность правильно оценить обстановку и наилучшим образом скоординировать атаку вертолетов и самолетов.

Военные ученые рекомендуют отдавать предпочтение именно малым БПЛА по нескольким причинам. В частности, в силу меньших размеров их сложнее обнаружить и подбить средствами ПВО. Кроме того, их сравнительно низкая стоимость позволит выпустить большее число машин в сравнении с крупными аналогами.

Такой метод сорвет планы противника по развертыванию огневых средств на береговой линии и не даст ему продвинуться вглубь территории страны, говорится в исследовании.