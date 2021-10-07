Кремль: не планируется стимулировать вакцинацию от коронавируса на федеральном уровне

Меры поощрения для увеличения темпов вакцинации - дело регионов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти России не рассматривают введение мер по стимулированию вакцинации на федеральном уровне, заявил журналистам в четверг, 7 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовем их коронавирусные полномочия, с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации населения", - отметил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что необходимо приложить все усилия, чтобы максимальное количество людей поставило прививки от COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о введении стимулирующих выплат медицинским работникам, которые перевыполняют планы по вакцинации от коронавируса.

В пресс-службе столичной администрации уточнили, что за каждого вакцинированного сверх нормы пациента в возрасте от 18 до 60 лет доплата составит 200 рублей, старше 60 лет – 400 рублей.