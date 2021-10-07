Песков: Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС

Дмитрий Песков объявит журналистам, когда Владимир Путин подпишет указ о назначении главы МЧС России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин пока не определился с кандидатурой нового главы МЧС России, заявил журналистам в четверг, 7 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как только он определится с кандидатурой, он подпишет указ. Мы сразу же вас проинформируем", - заверил сотрудников средств массовой информации представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября во время поездки в Норильск. Он попытался удержать режиссера Александра Мельника, который поскользнулся на краю выступа и падал в реку.

Министр тоже оказался в воде, где напоролся на острый камень. Обоих пострадавших на вертолете доставили в больницу, но спасти ни министра, ни кинорежиссера не получилось.

Соболезнования родным и близким Зиничева принесли президент Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, патриарх Кирилл и другие известные люди, в том числе и лидеры зарубежных стран. Они подчеркивали мужество и самоотверженность главы МЧС, пытавшегося спасти человека ценой собственной жизни.

Временно исполняющим главы МЧС назначили генерал-полковника Александра Чуприяна.