В Турции задержали боевика ИГ* с российским гражданством

Предполагается, что мужчина был уличен в совершении преступлений на территории Сирии Фото: Дарья АСЛАМОВА

Силы безопасности Турции задержали в Анкаре боевика ИГ*, который имел гражданство России. Как сообщает газета Hurriyet, мужчина разыскивался по красному бюллетеню Интерпола.

Красный бюллетень означает, что данные о боевике находились в соответствующей базе Интерпола, а страны-члены организации обязались арестовать его, если задержат на своей территории. Предполагается, что мужчина был уличен в совершении преступлений на территории Сирии.

Личность боевика с российским гражданством неизвестна, сообщаются лишь его инициалы - А.Р.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне ФСБ объявила в розыск свердловчанина, который улетел в Турцию и примкнул к ИГ*. Силовики располагают данными о том, что в 2014 году житель Белоярского района воевал на территории Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация