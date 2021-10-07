В Кремле сообщили о переговорах с офисом Зеленского для определения тем встречи президентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что офисы российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского пока не могут сформулировать повестку дня для встречи двух президентов.

Как отметил Песков в ходе встречи с журналистами в четверг, 7 октября, администрация президента России и администрация президента Украины неоднократно связывались друг с другом, чтобы обговорить перечень вопросов, которые могли бы обсудить при встрече Путин и Зеленский.

"Осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. Озвучивались, формулировались разные предложения. Но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи отсутствуют", - рассказал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров озвучил условия, которые Россия должна выполнить, чтобы глава государства Владимир Зеленский встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Никифорова, для этого должны быть решены некоторые "фундаментальные вопросы" из повестки.