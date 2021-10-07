Губернатор Василий Орлов: «Приамурью будет выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 млрд рублей»

Амурская область получит бюджетный кредит на реконструкцию очистных сооружений в Благовещенске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России поддержало социально значимый инфраструктурный проект Амурской области: регион получит инвестиционный кредит на реконструкцию очистных сооружений в Благовещенске. На заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, прошедшем под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина, были рассмотрены и одобрены заявки 12 регионов, в том числе Амурской области. В режиме видеосвязи проект представил губернатор Василий Орлов.

- Сегодня мы одобрили кредиты для 12 регионов на сумму порядка 123 миллиардов рублей. С учётом этих решений правкомиссии всего одобрены заявки для 42 регионов на общую сумму 328,2 миллиарда, - сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. - Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, повышения качества городской среды и обеспечение новых рабочих мест. Благодаря сегодняшним решениям в регионах будет построено 10 учреждений детской инфраструктуры (школы, сады, реабилитационный центр), а также оздоровительные учреждения. Инвестируемыми проектами будет обеспечен ввод нового жилья в объёме около 13 миллионов квадратных метров, а также будет создано более 130 тысяч рабочих мест.

По словам Василия Орлова, реконструкция очистных сооружений в Благовещенске необходима для подключения к ним новых жилых кварталов, строящихся в областном центре.

- Реконструкция очистных сооружений даст возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших объектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является «Северный жилой район», где планируется строительство около 500 тысяч квадратных метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры. По планам, реконструкция очистных сооружений начнется в 2022 году, - рассказал Василий Орлов.

После реконструкции мощность переработки очистных сооружений увеличится с 60 до 85 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, будут внедрены современные технологии очистки вод. Реконструкция позволит закрыть все текущие и будущие потребности по подключению к канализационным сетям жилых и промышленных объектов Благовещенска. А это, в свою очередь, благоприятно скажется на развитии строительной отрасли города.

В 2021 году в Благовещенске в рамках нацпроекта «Жилье» планируется возвести 220 тысяч квадратных метров жилья.

- Это неплохой показатель, но потенциал области не реализован в полном объеме, - считает Василий Орлов. - Для увеличения количества вводимых объектов необходимо решать две задачи, первая из которых – спрос. Для этого в области действует ряд программ, в частности дальневосточная и сельская ипотеки. Второе - это обеспечение объектов необходимой инфраструктурой, данный вопрос получил решение сегодня.

Регион также подал дополнительные заявки на получение бюджетных кредитов для реконструкции водозабора «Северный» и строительства детского сада в Северном жилом районе.