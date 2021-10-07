Виноградарство выделили в самостоятельный вид разрешенного использования земли

С 8 октября вступает в силу документ Росреестра, в котором перечень классификатора видов разрешенного использования земель пополнится новым пунктом - «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». Ранее с такой инициативой на встрече с руководителем Ростреестра Олегом Скуфинским выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сейчас земельные участки, занятые виноградниками, имеют вид разрешенного использования «садоводство». Нововведение поможет сохранить виноградопригодные земли, подходящие под выращивание лозы, в целях повышения качества винограда и вина. Такое закрепление также означает, что на территории можно будет выращивать только виноград.

«Благодарен за то, что поддержали важную для нашего региона инициативу. На Кубань приходится треть виноградников всей страны – порядка 28 тыс. га, – пояснил Вениамин Кондратьев. - В ходе инвентаризации выявили еще более 50 тыс. га потенциально пригодных для выращивания культуры. На своем уровне мы постарались защитить наши уникальные виноградопригодные земли от застройки. Теперь вопрос решен на федеральном уровне. Это даст дополнительный стимул для выхода виноделия на новый уровень».

Закрепление за земельными участками вида разрешенного использования «виноградарство» означает, что на данной территории невозможно будет вести строительные работы и использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

«В нашей стране спрос на отечественный виноград и на винодельческую продукцию крайне высок. Внесение изменений в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков поможет сохранить в регионах площади для выращивания винодельческого сырья», – добавил глава Росреестра Олег Скуфинский.