«Задача – снижение бедности»: Тюменская область разработала свою модель кадровых центров

Новую модель кадрового центра представила группа работников службы занятости Тюменской области в Российской академии народного хозяйства и государственной службы после завершения обучения по программе «Трансформация центров занятости». В обсуждении проекта в режиме видеоконференции принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По данным на начало октября 2021 года, в регионе на около 4,3 тысячи безработных насчитывается более 30 тысяч вакансий, – сообщила руководитель тюменской проектной группы, директор регионального центра занятости населения Оксана Астафьева. - В число наиболее востребованных услуг центров занятости входят содействие в поиске подходящей работы и подборе необходимого персонала, а также помощь безработным в переходе к самозанятости, профориентация и профессиональное обучение. Ежегодно мы трудоустраиваем более 35 тысяч человек».

По мнению авторов тюменского проекта трансформации службы занятости, который уже обкатывается в регионе, центры занятости должны работать по принципу одного окна, гарантировать трудоустройство после прохождения программ профессионального обучения, помогать людям в разрешении сложных жизненных ситуаций.

В 2021 году 120 жителей Тюменской области с помощью службы занятости населения начали предпринимательскую деятельность. Каждый из них получил поддержку из областного бюджета в размере 192 тысяч рублей. К 2022 году в регионе планируется завершить внедрение сервиса «Карьерный трек», который значительно облегчит людям поиск работы, или программ профессионального обучения, которые соответствуют их запросам и наклонностям.

«Что касается наших взаимоотношений с работодателями, то мы предлагаем не только услуги персональных кадровых консультантов, но и помощь в разрешении конкретных бизнес-ситуаций. Для этого уже заключены соглашения о сотрудничестве с общественной организацией предпринимателей «Опора России», Инвестиционным агентством Тюменской области и кадровым агентством федерального уровня Headhunter», – сообщила Оксана Астафьева.

Эксперты РАНХиГС высоко оценили тюменский проект трансформации центров занятости и ту поддержку, которую оказывает региональной команде губернатор. Трансформация невозможна без участия главного заказчика, которым является руководитель региона, заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

«Наш тюменский проект направлен на решение одной из важнейших задач, стоящих перед службой занятости, – снижение бедности. Справиться с этой проблемой одними только методами социальной поддержки невозможно. Необходимо создавать для людей возможности трудиться, заниматься любимым делом», – подчеркнул Александр Моор.