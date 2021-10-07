В Центре имени Чумакова считают, что комбинированные вакцины от всех заболеваний появятся через 20 лет

В России создают комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заведующая лабораторией центра имени Чумакова РАН Галина Карганова спрогнозировала, когда может появиться комбинированная вакцина от всех вирусных заболеваний, известных на сегодняшний день. По ее мнению, это произойдет примерно через 10-20 лет.

На данный момент в центре имени Чумакова разрабатывается комбинированная вакцина, которая будет способна защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа. Ученые уже провели исследования на животных и получили позитивный результат. Как считает Галина Карганова, комбинированные вакцины в целом имеют большие перспективы к развитию.

"Может, через 10-20 лет, но мы вполне можем предположить что мы сможем делать комбинированные вакцины, которые будут защищать от всего, что в данном месте циркулирует", - цитирует Карганову РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко рассказал, что график заболеваемости коронавирусом в России вновь пошел вверх. По его словам, причиной ухудшения эпидситуации в стране стал штамм коронавируса "дельта".