Следствие просит суд назначить арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Экс-замминистра просвещения Ракову хотят заключить под стражу. Фото: ЕФРЕМОВ Дмитрий/ТАСС

Следственные органы ходатайствуют об избрании ареста в качестве меры пресечения бывшей замглавы Минпросвещения России Марине Раковой, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Тверского суда Москвы.

Следствие обвиняет экс-замминистра по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. После этого стало известно, что женщина скрывается от следствия. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки.

После задержания Ракова заявила, что не скрывалась от следствия. По словам экс-чиновницы, она сама явилась в правоохранительные органы.