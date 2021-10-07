О пытках в саратовской тюремной больнице заявили еще 14 человек, их адвокат готовит обращение в СК

Адвокат готовится передать обращения в Следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокат осужденных, которые подверглись пыткам в тюремной больнице Саратова, готовит материалы для обращения в Следственный комитет. К юристу Снежане Мунтян обратились еще 14 пострадавших в ОТБ-1 УФСИН.

Как сообщила Мунтян, сейчас у нее в производстве заявления от 14 человек. Она ждет подходящего момента, чтобы подать их в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

"Это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них. Большинство этих людей уже освободились из-под стражи, поэтому они понимают, что система им больше не угрожает. Представьте себе, сколько еще таких потерпевших пока молчат, потому что они отбывают свои сроки и боятся говорить правду", - рассказала Мунтян "Известиям".

Как ранее писал сайт kp.ru, омбудсмен Саратовской области Надежда Сухова прокомментировала ситуацию с пытками в в тюремной больнице ОТБ-1 - там, согласно опубликованным правозащитниками видеозаписям, заключенного насиловали шваброй. Но по словам омбудсмена, заключенные не жаловались на насилие.