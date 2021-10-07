Эксперт объяснил, что получит Россия от дорогого газа

Цена на голубое топливо в Европе побила очередной рекорд, установившись выше отметки в $1350 за тысячу кубометров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов сообщил "Известиям", что повышение цен вместе с увеличением физических объемов экспорта приведет к получению $18–20 млрд дополнительной выручки.

"Мы полагаем, что если текущие цены на газ сохраняются в течение IV квартала 2021 года, то средняя эффективная цена экспорта трубопроводного газа составит $490 тыс. по сравнению со $183 за тысячу кубометров в IV квартале 2020 года", - пояснил эксперт.

Отмечается, что бюджет напрямую получает 30% от стоимости продажи трубопроводного газа за счет действия экспортной пошлины.

"Таким образом, только за счет этого налога бюджет получает дополнительно $5,5–6,0 млрд дополнительного дохода в IV квартале 2021 года", - добавил Салихов.

Поясняется, что чистая прибыль «Газпрома» в этом году превысит два триллиона рублей. Государство при этом может рассчитывать на получение примерно 500 миллиардов рублей.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что цены на газ в Европе начали падать после заявления Путина о готовности России принять меры для стабилизации энергетического рынка.