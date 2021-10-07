Столтенберг назвал высланных дипломатов России при НАТО "офицерами разведки"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг, 7 октября, ответил на вопрос о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя. Столтенберг утверждает, что у Североатлантического альянса есть разведданные о том, что высланные дипломаты якобы "являются офицерами разведки".

"Это решение не связано ни с какими конкретными событиями, но мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами разведки", - заявил генеральный секретарь НАТО (цитата по ТАСС).

Как ранее писал сайт kp.ru, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы. Аккредитации лишились восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух были подвергнуты сокращению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобные действия полностью подрывают перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО.