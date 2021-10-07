Правительство РФ утвердило перечень социально-экономических инициатив до 2030 года

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства России.

Специально сформированные пять рабочих групп проанализировали свыше 250 идей, отобрав из них 42 наиболее востребованных. На их реализацию до 2024 года планируют выделить 4,6 трлн рублей.

"Каждая из них соответствует ряду важных критериев. Во-первых, отвечает на реальные запросы граждан. Во-вторых, даёт ощутимые результаты в плане улучшения качества жизни, - говорится в пояснительной записке. - В-третьих, помогает достичь национальных целей развития и не дублирует уже существующие мероприятия, представленные, например, в нацпроектах".

Инициативы распределены на шесть направлений: государство для граждан, социальная сфера, строительство, технологический рывок, цифровая трансформация и экология.

В раздел "Государство для граждан" вошли проекты, упрощающие взаимодействие людей с органами власти.

Социальный блок ориентирован на сохранение здоровья граждан, помощь в самореализации и личностном росте.

Раздел "Строительство" содержит в себе инициативы по совершенствованию инфраструктуры и формированию комфортной среды для жизни.

Технологические инициативы касаются важнейших отраслей экономики. Они должны создать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов. Кстати, этот блок самый крупный – в него вошли 15 инициатив.

Раздел "Цифровая трансформация" направлен на улучшение взаимодействия граждан с госорганами.

Экологический блок содержит инициативы по снижению выбросов парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных объектов, переработке отходов и бережной добыче минеральных ресурсов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России предложили создать программное обеспечение, рассчитанное специально на детей. С инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Общественник предлагает устанавливать данные программы на гаджетах, рассчитанных на детскую аудиторию. Соответствующее письмо он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.