Суд признал законным решение оштрафовать Twitter на 5,5 миллиона рублей Фото: REUTERS

Таганский суд Москвы признал законным решение наложить на Twitter штраф в размере 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Компания была оштрафована в конце июля этого года.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района оставлены без изменения. По ним Twitter получил штрафы в 2,5 и 3 миллиона рублей.

Напомним, накануне Таганский суд Москвы признал законным решение оштрафовать социальную сеть Facebook на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

В середине сентября 2021 мировой судья Москвы постановил оштрафовать Twitter на 5 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, ранее Компании Twitter, Facebook и WhatsApp оспорили в апелляционной инстанции штрафы в общем размере на 36 миллионов рублей, назначенные ранее российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории России.