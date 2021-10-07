Эксперты по выживанию дали советы россиянам, которые стали свидетелями драки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что у свидетелей конфликта всегда есть выбор: вмешаться, звать на помощь или снимать на телефон. Он отметил, что нужно трезво оценивать свои ресурсы и возможности.

"Я, например, понимаю, что имею определенный ресурс в виде здоровья, внешности, спортивной подготовки и могу отпугнуть этих злоумышленников и хулиганов, я трезво оценил свои силы и пойду помогать, — сказал Халилов телеканалу "360", - Хуже, если я пойду помогать, а меня так же изобьют, покалечат или убьют"

"Мы должны помогать друг другу в рамках своих сил. Даже если у нас сил нет, мы всегда можем позвонить в полицию, в скорую помощь, что-то снять, позвать других людей, более сильных и более ресурсных", - добавил он.

Психолог Ольга Латынцева уверена, что лучше громко сообщить о вызванной полиции. По ее мнению, это на 99% отпугнет нападавших и заставит их остановиться.

«Если ты не старая бабушка и не ребенок, если ты не один на темной улице, а в метро, то сразу нужно призывать общественность: громко начинать кричать, что ты вызываешь полицию», - заявила специалист.

Эксперт по выживанию Михаил Макеев заметил, что при возникновении конфликта нужно связаться с машинистом и сообщить ему о случившемся.

«Можно кричать „пожар“, потому что на крики о помощи люди у нас часто не реагируют, а вот на „пожар“ больше обращают внимание», — заключил он.

Напомним, в понедельник, 4 октября 2021 года, трое приезжих жестоко избили молодого человека в московском метро. Конфликт случился после того, как мужчина заступился за женщину, передает РИАМО.